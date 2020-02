Se billedserie Fredrik Højer begyndte at pudse vinduer allerede, mens han gik i skole i Allerød. I 2012 stiftede han Spejl Blank, der i dag har 18 ansatte. Foto: Lasse Bruhn.

Opvasker fik iværksættersucces

Allerød - 17. februar 2020

I dag er Spejl Blank ApS en virksomhed med 18 ansatte, drift og kontorer i både København og Århus, privat- og erhvervskunder samt en abonnementsordning. Men sådan har det ikke altid været.

Fredrik Højers iværksættereventyr begyndte nemlig i Allerød helt tilbage i 2006, da han bare var 15 år.

- Jeg arbejdede som opvasker på en restaurant i bymidten. Da vinduespudseren stoppede, tilbød jeg at pudse vinduerne for den halve pris. Jeg købte en startpakke med grej i supermarkedet og begyndte at pudse. Det blev virkelig ikke pænt. En dag kom en lokal vinduespudser forbi og så mit dårlige resultat og teknik. Han tilbød mig at lære at pudse vinduer. Vinduespudseren, Henrik, gav mig et professionelt sæt udstyr, og det fra supermarkedet røg ud, fortæller Fredrik Højer.

Han brugte igennem de sidste år på Ravnsholtskolen og i gymnasietiden vinduespudsning til at tjene lidt ekstra penge, især op til gymnasiefesterne. Ordrebogen blev stille og roligt mere og mere fyldt med kunder fra Allerød, blandt andet forældrenes venner, naboer og familie.

Begyndte på Long John

Efter gymnasiet vidste Frederik Højer ikke, hvad han ville. Han fik et job som lærervikar på sin gamle folkeskole, men der var ikke nok timer til at fylde ugen ud.

- Jeg havde efterhånden fået mange kunder, der skulle have pudset vinduer i Allerød, så jeg besluttede at fortsætte med vinduespudsningen. Jeg oprettede firmaet Spejl Blank i 2012 med adresse hos mine forældre i Allerød og cyklede rundt på en Long John-cykel, siger Frederik Højer, der synes, at vinduespudserfaget er fantastisk.

- Det er altid en meget positiv oplevelse at være ude hos kunderne, som man kan få en hyggelig snak med, siger han og fortsætter:

- Men Spejl Blanks udvikling bygger også på en række tilfældigheder. For eksempel da jeg brugte Spejl Blank som case til optagelsesprøve for at komme ind på overbygningen til mit studie. Jeg blev afvist, men en af mine lærere tog fat i mig og opfordrede mig til at gøre mere ved mine idéer. Han kunne se, at det havde potentiale. Så det gjorde jeg, fortæller Frederik Højer.

I dag bruger han sin tid på at drive og udvikle virksomheden. Og så har han stadig en håndfuld kunder, som han selv tager ud til i Allerød.

Spejl Blank, der begyndte som en enkeltmandsvirksomhed, har i dag 18 ansatte og 15.000 kunder.