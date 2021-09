Se billedserie Billedet her er fra pressemødet, hvor programmet til folkemødet blev præsenteret af en række af folkene bag de forskellige aktiviteter. Foto: Anne-Mette Rasmussen

Optakt: Bliv klar til Allerød Folkemøde

Allerød - 07. september 2021 kl. 04:41 Kontakt redaktionen

Onsdag aften tyvstarter LAFAK den første udgave af Allerød Folkemøde med et oplæg om Allerøds historie.

Efterfølgende er der en bred vifte af oplæg, debat og underholdning på programmet fra torsdag-lørdag. Programmet i sin helhed kan findes på bibliotekets hjemmeside https://www.bibliotek.alleroed.dk/. Herunder får du et udpluk af folkemødets program:

Mød Allerøds bæredygtighedsmand folkemøde Thomas Uhd er både Allerød-mand og bæredygtighedsmand, og ved Allerød Folkemøde 2021 kan man møde ham på biblioteket torsdag 9. september kl. 19.

Her vil han fortælle historien om sin baggrund, karriereveje og den strategiske grønne omstilling, han står over for som direktør i en stor international virksomhed som Aalborg Portland.

Thomas Uhd startede egentlig sin karriere som håndværker, hvorefter han valgte at tage en cand.mag. og vejen som universitetsuddannet humanist.

Thomas Uhd fra Allerød fortæller om sin karrierevej og udfordringen med den grønne omstilling, han står over for som direktør for Aalborg Portland. Pressefoto

Han har blandt andet været kommunikationschef for Ikea, chefrådgiver hos kommunikationsbureauet Advice og chef for public affairs hos Bygherreforeningen.

Han vil ved foredraget fortælle om de snoede omveje, der har resulteret i en karriere, hvor han arbejder med både lobbyisme, strategisk kommunikation og ikke mindst den store grønne omstilling forude.

Deltagelse er gratis, men kræver billet, som kan hentes på www.bibliotek.alleroed.dk.

Mød Allerøds populære 17-årige bogblogger Fredag 10. september kl. 17-17.30 kan man på Allerød Bibliotek opleve bogblogger Camilla i samtale med bibliotekschef Annette Godt i en snak om, hvordan det er at være eftertragtet boganmelder, mens hun også jonglerer jobbet som bog­opsætter på biblioteket og studielivet på Allerød Gymnasium.

Hvordan håndterer man lige de mange begejstrede og desværre hadske beskeder og relationer, man får som bogblogger med mange tusinde følgere på tværs af hele verden?

Det er ikke kun Camillas personlige liv, der skal tales om. Emner som feminisme, LGBTQIA+, censur af udgivelser og ytringsfrihed i form af bøger er blot noget af det, som de to vil diskutere.

Bevæg dig fire km og få en medalje Fredag 10. september kl. 17.00 udfordres Allerød-borgerne til at gennemføre en fire kilometer rute i Ravnsholt Skov gående, løbende, cyklende - eller kravlende - med start og mål ved FH Hallen.

Blovstrød Løverne stiller med et hold begyndere løber/walker, som man er velkommen til at løbe/gå med, så man derved kan få fornemmelse af tempo.

Der bliver ikke taget tid, og der er ingen vinderpræmie, men alle, som fuldfører, får en medalje. Det er gratis at deltage, men antallet af pladser er begrænset, og man skal tilmelde sig på www.bibliotek.alleroed.dk.

Åbent hus i biffen Rundvisning Som en del af "Folkemødet-tættere på hinanden" holder Allerød Bio "Åbent Hus"-arrangement på fredag, den 10. september kl. 16-17, fulgt op med en ekstraforestilling af filmen "Den største lille gård" som optakt til "Bæredygtig Borgerdag".

"Der vil være rundvisning i cafeen, operatørrummet og salen. Kom og få en kop kaffe/te, mens du hører om opgaverne i biografen samt mulighederne for et nyt netværk", fortæller Henning Larsen fra Allerød Bio's Venner, der driver Allerød Bio.

Fredag klokken 17 vises så "Den største lille gård".

Filmen skildrer ægteparret John og Molly Chesters idealistiske og optimistiske projekt, nemlig at omdanne et 200 hektar stort stykke gold, californisk ørken til en frodig plantage. De har besluttet at holde sig helt fra pesticider og andre sprøjtemidler og forlade sig helt på biodiversitetens balance og naturens lune, hvilket i årenes løb har ført til både velsignelser og udfordringer.

Billetter kan kun købes på biografens hjemmeside www.allerodbio.dk

Foredrag med Snøhetta-arkitekt Rådet for Bæredygtig Udvikling i Allerød Kommune deltager i to arrangementer på folkemødet.

Fredag den 10. september klokken 15.00-16.45 i Mungo Park: Kom og få en unik oplevelse med arkitekt Aase Kari Mortensen, der holder foredrag om bærekraft og bæredygtighed.

Det bliver bemærkelsesværdigt, når den norske arkitektvirksomhed Snøhetta med 300 ansatte over hele verden gæster Allerød. Den verdenskendte virksomhed har i sine 20 år været stålsatte i forhold til at være med til at imødegå klimaforandringer med deres særegne bygninger.

Foredraget giver en indsigt í en af verdens mest omtalte arkitektvirksomheder, der baner vej for innovation og bæredygtig udvikling på tværs af byggebranchen. Deltagelse er gratis, men kræver billet som kan hentes på www.bibliotek.alleroed.dk

Lørdag den 11. september 2021 Bæredygtig Borgerdag klokken 10.00-14.00 på biblioteket. Her har Rådet for Bæredygtig Udvikling en stand, hvor man kan få svar på hvad rådet gør, hvad man har haft indflydelse på, og hvem der sidder i rådet.

Sådan forbruger du mere ansvarligt Vaner Foreningen den Grønne Guide har sin egen bod til "Bæredygtig borgerdag" på Allerød Bibliotek.

Her sættes der fokus på, hvordan vi som forbrugere kan forbruge mere ansvarligt. I boden kan du få mere at vide mere om, hvordan du selv kan ændre vaner. Her kan du også give dig selv et godt råd og være med i lodtrækningem om en genbrugspose med økologiske lækkerier.

Bioetiker Mickey Gjerris holder foredraget "En dråbe i havet" på Folkemødet. Privatfoto.

Dagen forinden - altså fredag den 10. september - står den Grønne Guide for et foredrag med bioetiker Mickey Gjerris.

"Men nytter det noget - er det ikke bare en dråbe i havet? Ingen kan redde verden, men alle kan gøre deres" - det er den sandhed vi som forbrugere og borgere må leve efter, hvis det skal give mening, at vi ændrer vaner og forbrug og engagere os politisk i "den grønne omstilling". Og vi skal tale sammen om vores nye vaner i vores netværk: På arbejdet, i fritiden og i skolen, lyder det fra den grønne guide.

Mickey Gjerris vil vise deltagerne, at vi både har et personligt ansvar og en mulighed for at vælge både som forbrugere og som borgere. Han vil vise, hvordan en ændring af vores syn på mennesker og natur kan være med til at motivere os til at begynde at løfte det ansvar, som vi har.

Gratis billetter til foredraget kan fås på Allerød Biblioteks hjemmeside.

Plastikkunst, datomad og bæredygtig markedsplads Lige om lidt kan Allerød-borgere glæde sig til en hel dag i bæredygtighedens tegn, når Folkemøde i Allerød ruller ud for første gang, skriver Allerød Kommune i en pressemeddelelse.

På den sidste dag af folkemødet, som er lørdag den 11. september 2021 fra klokken 10-14, er der nemlig Bæredygtig Borgerdag ved Allerød Bibliotek.

Kom ned og lav plastikkunst med ungerne, få en smagsprøve på Verdensmåls-brunch lavet af 'datomad', få gode fif til en mere bæredygtig hverdag og oplev meget mere på den store markedsplads ved biblioteket.

"Der er ingen tvivl om, at vi alle skal blive bedre til at tænke i bæredygtighed. Med Bæredygtig Borgerdag tager vi udgangspunkt i FN's Verdensmål og giver alle borgere - store som små mulighed for at blive klogere på, hvordan vi alle får en mere bæredygtig livstil - på en sjov og inspirerende måde", siger borgmester Karsten Längerich og opfordrer alle til at komme forbi markedspladsen til boder, kulturelle oplevelser og debatter.

Roser laver Høstmarked På Bæredygtig Borgerdag lørdag den 11. september arrangerer foreningen Feminine Roser Allerød Økologisk Høstmarked foran biblioteket, skriver foreningen i en pressemeddelelse.

Hvert år siden 2016 har vi afholdt høstmarked for at pege på lokale producenter i Allerød og omegn, der laver økologiske varer.

Vores marked vil være fyldt med spændende økologiske produkter. Der vil fx være rød grønkål og gule rødbeder fra Stengården, sparkling vin lavet af æbler fra Copenhagen Winery, Tine og Jens Erik Rasmussen har lavet honning fra bier i vores natur og uden brug af kemi, og så kommer Jesper Lauritsen med blomsterløg og haveredskaber. Samtidig vil der være en masse andre bæredygtige aktiviteter. Alle er velkomne, står der i pressemeddelelsen.

