Se billedserie Det er stadig muligt at køre ind i biografens mørke i den gamle grusgrav i Lynge. Men man skal blive i bilerne, og biografens kiosk og toiletter er lukket. Foto: Thomas Arnbo. Foto: Thomas Arnbo

Opråb fra Danmarks eneste fungerende biograf: Hjælp de lokale

Allerød - 21. marts 2020 kl. 06:04 Af Anne-Mette Rasmussen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Drive In Bio holder som den eneste biograf i Danmark stadig åbent. Men indehaveren frygter på hele branchens vegne fremtiden.

Som det eneste sted i landet er det stadig muligt at tage i biografen i Lynge. Drive In-biografen i den gamle grusgrav kan fortsat holde åbent, fordi biografgæsterne sidder inde i deres biler og derfor ikke udgør en forsamling.

- Vi bliver ved med at holde åbent, indtil der eventuelt kommer et decideret udgangsforbud, fortæller biografens direktør Henrik Kehlet.

Den åbne port ind til biografens mørke beror dog på en række sikkerhedsforanstaltninger fra Drive In Bios side.

- Man skal købe billetterne hjemmefra, så vi undgår kontakten ved at stå og sælge dem i porten. Vi beder også folk om at holde afstand mellem bilerne, og vi har lukket toiletterne, siger Henrik Kehlet.

Biografen lukkede allerede ned for toiletterne og kioskområdet i sidste uge, men efter statsminister Mette Frederiksens seneste udmelding med stramninger i tirsdags har biografen skærpet forholdsreglerne endnu mere.

- Til at begynde med kørte det på den måde, at vi lukkede ned for, at folk kunne komme ind i kioskområdet, men så servicerede vi dem nede i bilerne. Det vil sige, at de kunne bestille varer og betale med mobile pay, og så kom vi ned med tingene til dem. Men nu har vi valgt helt at lukke kiosken, fortæller direktøren.

I stedet opfordrer biografen på det kraftigste til, at biografgæsterne forsyner sig i de lokale butikker og restauranter, inden de sætter kursen imod drive in-biografen.

- Nu opfordrer vi til at folk købe slik og sodavand med fra den lokale købmand eller kiosk. Der er også mange, som godt kan lide at have pizza eller sushi med i bilerne, og det opfordrer vi også til, at de køber som takeaway fra de lokale restauranter. Så vi kan støtte de lokale og holde hjulene i gang, siger Henrik Kehlet, der er meget opsat på ikke at fremstå som en succeshistorie midt i coronakrisen.

Derfor anbefaler han også, at man, mens man venter på, at de traditionelle biografer åbner igen, støtter de mindre, lokale biografer.

- 2020 ser meget dyster ud for biografbranchen, og vi skal gøre, hvad vi kan for at prøve at redde biograferne i nærområdet. Jeg vil gerne opfordre folk til at gå ind og købe gavekort til de små biografer i for eksempel Allerød, Frederikssund og Hillerød, så der også er biografer på den anden side af denne krise, siger han.

I drive in-biografen har det været til at mærke, at der ikke er andre biografer at søge hen til i øjeblikket.

- De seneste dage har vi haft flere kunder, end vi normalt ville have haft på denne årstid. Specielt den børnefilm, vi viser, har givet noget ekstra. Og det hænger jo nok sammen med, at vi er det eneste sted lige nu, hvor man kan se en ny film, siger Henrik Kehlet.