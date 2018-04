Opmærksom nabo fældede serie-tyve

Et godt signalement fra en opmærksom nabo hjalp politiet i jagten på serie-indbrudstyve. Foto: Kenn Thomsen

Allerød - 20. april 2018 kl. 14:53 Af Anne-Mette Rasmussen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Et signalement fra en nabo, der havde set to mistænkelige mænd luske rundt i forbindelse med et indbrud, har givet pote for Nordsjællands Politi.

Politiet anholdt således torsdag eftermiddag de to mænd sammen med to andre, og de er nu alle fire sigtet for indbrud og varetægtsfængslet, mens politiet videreefterforsker sagen. Sagen tog sin begyndelse torsdag den 5. april, hvor politiet modtog fem meget enslydende anmeldelser om indbrud indenfor gåafstand fra Allerød Station. Blandt andet fra to villaer på Hegnetsvej og en villa på Poppelvej. Fra flere af stederne blev der stjålet smykker og kontanter.

Det var, da politiet var ude at lave undersøgelser på et af gerningsstederne, en nabo fortalte, at han havde set to mistænkelige mænd. Det signalement han overleverede, gav ordensmagten krudt til at efterforske indbruddene yderligere, skriver Nordsjællands Politi, der fortæller om den videre efterforskning på Facebook.

»Da indbruddene var begået i nærheden af Allerød Station, valgte vi at kigge DSBs overvågning igennem, og på båndene så vi to mænd, der passede til signalementerne. På videoen kunne vi se, da mændene ankom til Allerød, og vi kunne også se dem forlade Allerød igen med toget i retning mod København, hvor de stod af på Bispebjerg Station«, skriver politiet, der fik yderligere spor at gå efter, da der søndag indløb en anmeldelse om et indbrudsforsøg i Gentofte.

Ved den lejlighed havde to mænd uden held forsøgt at bryde ind, og da boligen var udstyret med et overvågningskamera, kunne politiet konstatere, at de to mænd lignede de to formodede gerningsmænd fra Allerød voldsomt meget.

Derfor vendte Nordsjællands Politi tilbage til DSB for at kigge på mere overvågning og fulgte live med i overvågningen fra Bispebjerg Station, da ordensmagten havde en formodning om, at gerningsmændene boede i nærheden. Og den formodning skulle vise sig at holde stik.

Og selv om der er mange mennesker på en togstation om morgenen i myldretiden, lykkedes det alligevel at spotte de to mænd i mængden, inden de hoppede ind i et tog. Derefter indfandt politiet sig på stationen for at vente på, at de to mænd vendte tilbage.

»Cirka fire timer senere kom de to mænd retur, men vi valgte ikke at lægge vores hænder på deres skuldre lige med det samme. I stedet skyggede vi dem til en nærliggende lejlighed, hvor der var lagner for vinduerne, selvom klokken var 13.30 på den hidtil varmeste dag i syv måneder. Mistænkeligt,« skriver politiet på Facebook, hvor beretningen fortsætter sådan her:

»Vi inviterede derfor os selv ind i lejligheden, hvor vi traf i alt fire mænd, der ikke virkede synderligt begejstrede for at se os. Foruden de fire mand fandt vi desuden en del genstande i lejligheden, som mændene ikke kunne redegøre for, og de blev derfor transporteret til politistationen for nærmere undersøgelser. Dagen efter blev mændene fremstillet for en dommer, der varetægtsfængslede alle fire.«