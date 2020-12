'Operation Skriv hjem' fejrer 10 år

I 2020 har 'Operation skriv hjem' fejret 10-året for deres frivillige arbejde med at forsyne danske udsendte soldater med håndlavede kort og julekort, hvormed de kan sende en hilsen hjem til deres pårørende.

Der er i alt udsendt over 75.000 kort i perioden 2010-2020 som en hyggelig gestus, der viser de udsendte, at man tænker på dem.

"Julen i år bliver anderledes for mange af os, men tanken om at vi med Kvicklys hjælp hygger om dem derude, og at over 2.000 julehilsner lander herhjemme luner lidt," lyder det fra Charlotte Johansen i en pressemeddelelse. jesl