Tilsyneladende er millioner på vej, blandt andet til normeringer i børnehaverne. Foto: Allan Nørregaard

Send til din ven. X Artiklen: Opbakning til løft af velfærden Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Opbakning til løft af velfærden

Allerød - 02. december 2017 kl. 13:40 Af Tore Rich Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der er positiv stemning blandt budgetforligspartierne i byrådet om at bruge 10 millioner kroner på bedre normeringer i daginstitutioner, skoler og plejecentre i kommunen allerede nu, i stedet for at vente til budgettet i 2019, som konstitueringspartierne har aftalt. Det fortæller borgmester Jørgen Johansen (K) til Frederiksborg Amts Avis, efter han og repræsentanter fra resten af budgetforligspartierne fredag holdt møde om sagen.

- Det var et positivt møde, der var en god stemning, ingen er imod. Alle ser, at det er en fornuftig tilgang at fremrykke de her 10 millioner kroner, siger Jørgen Johansen.

Som tidligere beskrevet er konstitueringspartierne bag den kommende borgmester, Karsten Längerich (V), det vil sige Venstre, Socialdemokratiet, SF, Vores Allerød, Blovstrødlisten og Radikale, i deres konstitueringsaftale blevet enige om, at det vigtigste mål for det kommende byråd er at styrke velfærden. Der skal være bedre normeringer og bedre forhold for børn, unge og ældre. I den forbindelse har Karsten Längerich udtalt, at konstitueringspartierne vil øge midlerne til kernevelfærd med 10 millioner kroner.

Men den nuværende borgmester, Jørgen Johansen, ser ingen grund til at vente. Han ønsker en aftale i hus nu og havde derfor indkaldt budgetforligspartierne til mødet fredag.

Borgmesteren oplyser, at der ikke blev givet håndslag på noget til mødet, men at parterne aftalte, at han sammen med forvaltningen skal undersøge, hvordan løftet på 10 millioner kroner til øgede normeringer skal udmøntes. Resultatet skal han siden præsentere for budgetforligspartierne.

- Der var forskellige ting, vi skulle have undersøgt og rettet til. I bund og grund hvordan det skal udmøntes. For at vi får skabt enighed om det, og alle kan nikke til det, siger Jørgen Johansen.

Selv præsenterede han sit eget forslag om at fordele tre millioner kroner til daginstitutioner, fire millioner kroner til skoler og tre millioner kroner til plejecentre. Også det blev diskuteret, fortæller borgmesteren. Men han ønsker ikke at udtale sig nærmere om det.