Kunstner Thomas Dambo har haft stor succes med sine enorme trolde i genbrugstræ. Nu kan Allerød også få en. Foto:Thomas Olsen Foto: Thomas Olsen

Opbakning til kæmpe trold i skoven

Allerød - 11. december 2020 kl. 09:46 Af Joachim Christensen Kontakt redaktionen

Det startede med seks glemte kæmper på den københavnske vestegn i 2016, men i årene siden har kunstneren Thomas Dambos mægtige trætrolde bredt sig.

Fra Amager til Mors og sågar i Puerto Rico kan man nu støde på de venlige kæmpetrolde, der har vist sig at være store attraktioner.

Begejstringen er også nået til politikerne i Allerød, der bakker om den lokale borger Anette Haugshøjs ønske om at få en trold til kommunen.

Kultur- og Idrætsudvalget og siden Økonomiudvalget har sagt god for at afsætte 20.000 kroner til at vedligeholde en kommende trætrold årligt.

Kun Viggo Janum stemte imod med den begrundelse, at pengene i stedet kunne bruges til rengøring om vinteren i tennisklubbens klubhus.

Skal samle penge sammen Det skal nu endelig vedtages i byrådet, der så går i dialog med Naturstyrelsen om en placering. De har dog på forhånd vist sig velvillige.

Det springende punkt er derfor finansieringen af trolden i form af betaling til kunstneren. Her er der ingen kommunekroner at finde, så Anette Haugshøj skal samle omkring 300.000 sammen fra folk og fonde. Den indsamling har hun allerede erklæret sig klar til at stå for.

- Jeg er rigtig, rigtig glad for at bo i Allerød, og jeg synes, jeg har fået noget forærende ved at flytte til Allerød. Det kunne jeg godt tænke mig at give igen til andre, så flere kan få glæde af den fantastiske natur, vi har, sagde hun til Frederiksborg Amts Avis, da forslaget første gang kom op.

En mulig placering er i nærheden af Vestre Hus.