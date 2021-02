Senior-IT Allerød kan hjælpe med IT uden at komme på hjemmebesøg, skriver Senior-IT Allerød i en pressemeddelelse. Arkivfoto: Thomas Olsen

Online hjælp med Windows 10

"Vi hjælper dig online hjemme hos dig selv, ved at hjælperen kobler sin computer sammen med din. Det sker med funktionen "Hurtig hjælp", som er blevet introduceret i Windows 10, og som har den fordel, at der ikke skal installeres ekstra programmer. Med denne funktion kan hjælperen overtage styringen af din PC fra sin egen PC, mens I har kontakt via jeres mobiltelefoner. Det giver fleksibilitet til at undersøge, diagnosticere og forhåbentlig løse eventuelle problemer," skriver Senior-IT Allerød i en pressemeddelelse.