For enden af Garnisonsvej i boligkvarteret, der ligger der, hvor den gamle Farum Kasserne lå, støder man på dette skilt ved indgangen til Golfvej og The Scandinavians område. Foto: Martin Stokkebro Moestrup

Send til din ven. X Artiklen: Område i Allerød skal undersøges for sundhedsskadelige stoffer Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Område i Allerød skal undersøges for sundhedsskadelige stoffer

Allerød - 30. september 2021 kl. 04:45 Af Martin Stokkebro Moestrup Kontakt redaktionen

Det er endnu uvist, om dele af området ved den tidligere Farum Kasserne har været anvendt som brandøvelsesplads og dermed potentielt kan indeholde det sundhedsskadelige stof PFOS

PFOS Man ved endnu ikke, om jorden er giftig ved området omkring Golfvej ved den tidligere Farum Kasserne, der ligger i Allerød Kommune lige på grænsen til Furesø Kommune. "Proceduren er, at regionen står for det. De er ikke selv bekendt med, om området er undersøgt for PFOS/PFAS. De spørger så os, om vi er bekendt med, om der er undersøgt for PFOS/PFAS. Det er vi ikke, og så er det op til regionen at vende tilbage," oplyser Allerød Kommune. Efter at det sundhedsskadelige fluorstof PFOS blev fundet i køer, der havde græsset ved en tidligere brandøvelsesplads i Korsør, har Danske Regioner lavet en oversigt over 145 lokationer i landet, hvor der har været brandøvelsespladser, og som der derfor skal undersøges nærmere. Et af disse er altså et område ved den tidligere Farum Kasserne. Området ejes af golfanlægget The Scandinavian og ligger tæt på det boligområde i Furesø Kommune, som Farum Kasserne er blevet omdannet til.

Er ikke blevet undersøgt "Området er ikke blevet undersøgt for PFOS/PFAS, og historikken for arealanvendelsen er ikke klar endnu. Forsvaret og Region Hovedstaden skal nu finde ud af, om området har været anvendt som brandøvelsesplads og i givet fald, hvor den har ligget. Hvis der har været brandøvelsesplads, skal der foretages en prøveudtagning for at teste for PFOS/PFAS," oplyser Allerød Kommune over for Allerød Nyt. "Området er ikke blevet undersøgt for PFOS/PFAS, og historikken for arealanvendelsen er ikke klar endnu. Forsvaret og Region Hovedstaden skal nu finde ud af, om området har været anvendt som brandøvelsesplads og i givet fald, hvor den har ligget. Hvis der har været brandøvelsesplads, skal der foretages en prøveudtagning for at teste for PFOS/PFAS," oplyser Allerød Kommune over for Allerød Nyt.

PFAS er en samlebetegnelse for fluorerede stoffer, mens PFOS er et specifikt fluorstof, som har været brugt i blandt andet brandskum, og ifølge Miljøstyrelsen er "svært nedbrydeligt i naturen" og "giftigt over for mennesker og dyr." Al brug af PFOS blev ifølge Danske Regioner forbudt i 2011.

Allerød Kommune oplyser, at man nu forholder sig afventende, da man anser det for en sag mellem Forsvaret og Region Hovedstaden at finde ud af om og i givet fald hvor, der har været brandøvelsesplads på området.