Olielæk koster kommune millioner

Allerød - 04. november 2019 kl. 18:28 Af Janne Mulvad

Regningen for et stort oliespild fra en utæt underjordisk olietank ved en privat ejendom på Kirkeltevej 55, når op på næsten ti millioner kroner.

Niras og entreprenøren Arkil har i løbet af 2019 udført oprensning af olieforureningen, som blev opdaget tilbage i 2011.

Op mod 3000 liter fyringsolie var løbet ud i jorden, og i løbet af kort tid trængt 17 meter ned i jorden. Forureningen var så omfattende, at bygningerne på grunden måtte rives ned for, at olien kunne graves væk.

Tre millioner dyrere Oliebranchens Miljøpulje hos forsikringsselskabet TopDanmark betaler de første fire millioner kroner af regningen, men loven fastlægger, at forsikringen maksimalt dækker fire millioner kroner. Resten er på kommunens regning. Allerød Kommune skal derfor betale næsten seks millioner kroner for denne sag.

Det er tre millioner kroner mere, end byrådet i februar 2016 fandt til oprensningen. Siden er det bare blevet dyrere og dyrere. Senest har Teknik-, Erhvervs, Plan- og Miljøudvalget indstillet til byrådet at give yderligere en bevilling på 491.000 kroner til projektet på Kirkeltevej. Dermed når den samlede regning til Allerød Kommune op på 5.891.000 kroner.

Det glæder ikke udvalgets formand Miki Dam Larsen (S).

- Det er blevet dyrere end forventet, fordi man ikke på forhånd kan vide, hvor meget, der er. Og som kommune har vi ikke engang kontrol med opgaven, vi har bare at betale, hvis det bliver dyrere end fire millioner kroner, siger han og fortsætter:

- Vi ville gerne have haft mulighed for at styre projektet, så vi kunne sikre os, at det blev gjort effektivt og billigst muligt, siger han.

Der er mange årsager til, at oprydningen ender med at være så dyr, og de er opridset i et notat fra Niras. Her kan man læse, at da bygningerne på den forurenede grund blev revet ned, havde olien havde spredt sig mere end forventet. Men udfordringerne sluttede ikke her.

Da man endelig i februar 2019 begyndte at grave den forurenede jord væk ved at lave en udgravning afstivet af spuns, viste det sig, at jorden var så hård, at man var nødt til at bruge en metode, der betyder, at man ikke kan få spunsjernene op igen. Arkil skulle derfor kompenseres for sine tabte spunsjern, som nu er efterladt i jorden. Jordarbejdet endte med at koste mere end fire millioner kroner.

Store regnmængder i marts betyder også en endnu større regning. Regnen gjorde jorden endnu tungere, og dermed koster det endnu mere at køre jorden væk og få den stærkt forurenede jord deponeret.

I alt 5200 tons jord blev kørt til jordrens hos RGS Nordic, og det koster 1,27 millioner kroner at rense de store mængder jord.

Politiker ønsker solidarisk pulje Miki Dam Larsen vil nu gå videre med sin kritik af ordningen, i første omgang med et brev til de relevante ministerier.

- Der skal være en opfordring til, at man ændrer betalingsstrukturerne, så der er en sammenhæng mellem hvem, der bestiller, og hvem, der betaler. Begge parter skal være med indover opgaven fra start af, siger han.

Derudover mener Miki Dam Larsen, at der skal være en pulje til olieforureninger, som kommunerne solidarisk kan betale ind til.

- Det er fuldstændigt tilfældigt, hvilken kommune, der bliver ramt af en stor forurening som denne. Det er typisk meget gamle forureninger, som man ikke kan gøre noget for at forebygge, og hvis en kommune er uheldig, kan der pludselig være ti af den her slags sager, siger han.

Grunden er til salg Miki Dam Larsen vurderer, at Allerød Kommune har et par sager om olieforurening om året, hvor kommunen må betale, men han husker ikke sager så store som denne.

Pengene finder byrådet i kassen.

- Det betyder, at der vil være investeringer som cykelstier eller andre vejforbedringer, som vi bliver nødt til at udskyde lidt, siger han.

- Hvis man skal finde noget positivt ved denne sag, så er det, at Danmark er et land, der tager sådanne ting seriøst, og sørger for, at det bliver renset op. Det er dyrt, men gudskelov får vi ryddet op, siger Miki Dam Larsen.

Grunden er i dag til salg hos Danbolig, og kan ifølge ejendomsmæglerens hjemmeside købes for 1.795.000 kroner.