Ørnens næb er blevet genskabt

Der er tale om en træfigur, så mere sensationel er nyheden heller ikke, men figuren ser unægtelig lidt pænere ud nu, end den gjorde 10. oktober. Her lavede Heine Nielsen et opslag på Facebook, der medførte 271 reaktioner og 62 kommentarer i Allerød Kommune Hælp hinanden-gruppen.

På opslaget havde han lagt to billeder op af Ørnen med et afsavet næb, angiveligt som følge af hærværk. Ifølge flere af kommentarerne på Facebook havde Ørnen manglet næbbet i flere måneder. Allerød Nyt henvendte sig herefter til Allerød Kommune, der nu på baggrund af avisens henvendelse har været ude og givet Ørnen et nyt næb.