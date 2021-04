Distancen mellem Lynge og Hillerød kan sagtens tilbagelægges på cykel. Ikke mindst hvis der etableres en supercykelsti på strækningen. På billedet er det byrådsmedlemmerne Lisbeth Skov og Karsten Längerich. Privatfoto

Ønsker ny supersti til cykelpendlere

Hver dag er der mange unge fra Lynge, som tager turen til Hillerød for at møde op på den ungdomsuddannelse, de går på. Der er ikke ret mange af dem, der vælger at tage cyklen, for der er ikke en sikker forbindelse.

Allerød - 20. april 2021

Det vil Venstre i Allerød gerne ændre på ved at etablere en ny cykelsti, som samtidig skal være en supercykelsti, skriver partiet i en pressemeddelelse.

Den vil kunne bruges af både de unge samt de de mange voksne, som også pendler mellem Lynge og Hillerød.

- Vi ved at nye cykelstier, og specielt supercykelstier, er med til at få mange til at udskifte bussen eller bilen med cyklen. Derfor ønsker vi, at der etableres en supercykelsti på strækningen mellem Lynge og Hillerød. Det skal gennemføres som en fællesprojekt mellem Allerød og Hillerød Kommuner, og der skal søges tilskud, udtaler Lisbeth Skov, der er byrådsmedlem for Venstre, i den forbindelse.

Mange pendler ind og ud En supercykelsti vil ikke kun være en fordel for de unge og de voksne, som hver dag tager turen frem og tilbage. Der er andre goder på spil, lyder argumentet.

- I Allerød er der mange, der pendler til nabokommunerne og endnu flere, der pendler ind og arbejder i kommunen. Med både Allerødruten og Farumruten er det blevet endnu nemmere og endnu hurtigere at tage cyklen til arbejdet, studiet eller en tur ud i det blå. Det er godt for både miljøet, trængslen, helbredet og ikke mindst den personlige velvære. For man bliver glad og frisk i hovedet efter en god cykeltur, siger Venstre-borgmester Karsten Längerich.

Partiet vil derfor nu indlede en dialog med Hillerød Kommune om projektet for at få belyst, hvad det vil koste at etablere en cykelsti mellem Lynge og Hillerød. Venstre ønsker også at få undersøgt forudsætningen for, at der kan opnås mulighed for statstilskud via de kommende nationale cykelpuljer.

Supercykelstierne i Region Hovedstaden er et samarbejde mellem 30 kommuner og Region Hovedstaden om at skabe sammenhængende cykelinfrastruktur på tværs af kommunegrænserne. Region Hovedstaden har i dag 175 kilometer supercykelsti fordelt på ni ruter. Målet er 746 kilometer supercykelsti fordelt på 45 ruter i 2045.