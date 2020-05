Økonomisk hjælp til foreninger og aftenskoler

Foto: Henrik Funch Lunnsgård Foto: Picasa

Allerød - 07. maj 2020 kl. 16:21 Af Anne-Mette Rasmussen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Coronakrisen har ramt foreninger og aftenskoler hårdt, da de ikke har kunne afvikle aktiviteter og undervisning. Derfor valgte Kultur- og Idrætsudvalget på sit møde torsdag at fastholde det udmeldte tilskud og fremskynde udbetalingen af tilskud.

Beslutningen blev truffet, efter at Folketinget med en ny bekendtgørelse har givet kommunerne mulighed for at dispensere for udvalgte dokumentationskrav i folkeoplysningslovgivningen.

Kultur- og Idrætsudvalget besluttede desuden at videresende et forslag til Økonomiudvalget om at afsætte 400.000 til en hjælpepakke. Forslaget er stillet af Allerød Kommunens Fritidsnævn, og der er tale om en pulje, som foreninger og aftenskoler kan søge til at få dækket ufravigelige udgifter, der ikke bliver dækket af øvrige støtteordninger.

- Jeg er glad for, at vi med fuld opbakning i Kultur- og Idrætsudvalget har besluttet at give vores foreninger og aftenskoler en økonomisk håndsrækning. Som kommune og byråd skal vi hjælpe dér, hvor vi kan. Der er ingen tvivl om, at konsekvenserne af nedlukningen er mange, også for vores foreninger og aftenskoler, siger udvalgsformand Merete Them Kjølholm (R).

Helt konkret betyder udvalgets beslutning, at aftenskolerne får tilskud til deres undervisere, selvom undervisningen ikke er afviklet, og aftenskolerne får derved nemmere ved at udbetale løn. Foreningernes tilskud til aktiviteter og tilskud til egne eller lejede lokaler fastholdes, selvom aktiviteterne er blevet indskrænket eller aflyst.

Kulturministeriet har allerede tilført 141 millioner kroner til en hjælpeordning, som skal kompensere aftenskoler og oplysningsforbund for op til 90 procent af deres tabte deltagerbetaling for perioden 9. marts til 8. juni 2020.

Herudover har DGI og DIF pr. 1. maj 2020 frigivet 44 millioner i en corona-hjælpepulje, som deres medlemsforeninger kan søge.

Under hele perioden har kommunen haft løbende kontakt til foreningerne for at orientere om alt fra regeringens hjælpepakker til retningslinjer om, hvordan man som organisation skal indrette sig under nedlukningen af Danmark.

- Kommunikation er noget af det vigtigste i en ekstraordinær situation, og i Allerød Kommune har vi hele tiden fulgt myndighedernes anbefalinger og sørget for at videreformidle dem til vores foreninger og aftenskoler. Vores foreninger og aftenskoler har udvist samfundssind og taget medansvar, og derfor skal vi også gøre, hvad vi kan som kommune for at hjælpe dem økonomisk, siger Merete Them Kjølholm.