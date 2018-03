En ny udligningsordning kan blive dyr for borgerne i Allerød Kommune. Foto: Allan Nørregaard

Send til din ven. X Artiklen: Øget udligning kan koste 11 millioner Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Øget udligning kan koste 11 millioner

Allerød - 21. marts 2018 kl. 05:36 Af Anne-Mette Rasmussen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Fem nye modeller for udligning imellem landets 98 kommuner ligger lige nu på bordet på Christiansborg, hvor politikerne skal finde ud af, hvilken en, der skal erstatte den nuværende udligningsordning. Modellerne er meget forskellige, men fælles for dem er, at de alle vil flytte flere penge fra hovedstadsområdet til resten af landet. Den mest vidtgående af modellerne kan komme til at koste Allerød Kommune 11,4 millioner kroner om året.

Det er ikke rimeligt, mener borgmester Karsten Längerich (V), der efterlyser en mere fair udligningsmodel.

- Christiansborg vil nu lave udligningsordningen om, og det ser ud til igen at koste hovedstadskommunerne dyrt. Pengene flyttes primært til de jyske kommuner, og det giver ingen mening, når en familie i Nordjylland har 112.000 kroner mere i årligt rådighedsbeløb end en sammenlignelig familie i hovedstadsområdet. Dertil kommer, at de i det jyske kan tilbyde et væsentligt højere serviceniveau, end vi kan. Isoleret set kan Allerød være heldig at få en lille gevinst, men samlet set rammer udligningsmodellerne stadig skævt for Hovedstadsområdet, siger han.

Ifølge en pressemeddelelse fra Allerød Kommune sender Allerød alene i år 302 millioner kroner til kommunerne i resten af landet, hvilket er en stigningpå cirka fem procent i forhold til 2017. Det beregnede tal er udligningsposten alene, og altså ikke indregnet de statstilskud kommunen får. Stigningen fra 2017 til 2018 er beregnet i årets priser, altså uden pris- og lønstigning.

- Det siger sig selv, at en udligningsreform på det niveau vil være et alvorligt slag mod vores borgeres velfærd og samtidig have betydning for arbejdspladserne i hovedstadsområdet. Det kan ikke være meningen, at bedre velfærd i Jylland skal betales af ringere velfærd for os, siger Karsten Längerich.

Initiativet »Stopforskelsbehandlingen.nu« arbejder på vegne af hovedstadskommunerne for en mere fair national udligning. Man kan læse mere om de 34 hovedstadskommuners indsats på www.stopforskelsbehandlingen.nu.