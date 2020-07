Se billedserie Fra hovedsædet i Allerød udvikler og producerer Weibel Scientific avancerede radarer. Foto: Allan Nørregaard

Øget omsætning investeres i vækst

Allerød - 07. juli 2020 kl. 12:14 Af Anne-Mette Rasmussen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Fra sit hovedsæde i et af Allerøds erhvervsområder udvikler og producerer Weibel højteknologiske Doppler-radarer. Det har virksomheden for tiden så stor succes med, at den i regnskabsåret 2019/2020 har øget bruttofortjenesten med 19 procent i forhold til forrige år, som ellers var et rekordår.

Virksomheden præsenterer i sit regnskab en vækst i omsætningen på 23 procent og en bruttofortjeneste på 188 millioner kroner. Årets resultat lyder på 41 millioner kroner.

- Det har været endnu et fantastisk år med fremgang og fortsat investering i nye, danske arbejdspladser og i udvikling af vores radarer. Vi oplever en stigende interesse for vores unikke teknologi fra hele verden, og coronakrisen har ikke sat os tilbage på nogen måde. Faktisk har vi oplevet øget effektivitet i både produktion og udvikling, siger administrerende direktør hos Weibel Scientific, Peder R. Pedersen.

Og strategien er da også fortsat vækst.

- Vi har netop lanceret en yderst ambitiøs vækststrategi for Weibel, hvor målet er at fordoble omsætningen i løbet af de kommende fem år. Vi er allerede vokset med 100 procent over de seneste fem år, så vi ved, hvad det kræver, siger Peder R. Pedersen.

Weibel Scientific har insourcet al sin udvikling og produktion, og med den solide vækst har det resulteret i en stigning i medarbejderstaben på 60 procent i løbet af de seneste to år. Virksomheden beskæftiger nu 183 medarbejdere.

Langt størstedelen har base på hovedkontoret i Allerød, og mange af de nyansatte er udviklingsingeniører, der skal være med til at udnytte et teknologisk forspring på milliardmarkedet for operationelle radarer.

Virksomheden udvidede i december 2019 sin bestyrelse med de tre erfarne profiler tidligere administrerende direktør i Widex og Nilfisk, Jørgen Falkebo Jensen, tidligere direktør i Saab, Gunilla Fransson, og Senior Vice President R&D i Demant, Finn Möhring.