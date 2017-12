Nordsjællands Politi mener, at to mænd begik bedrageri, da de bestile Oddset-kuponer for 10.000 kroner, uden at betale. Foto: Lars Sandager Ramlow

Oddset-snyd for 10.000 kroner

Ifølge Nordsjællands Politi dukkede mændene klokken 19.40 op på Circle K på Gl. Lyngevej i Allerød. Her meddelte til tankpasseren, at de ønskede at oddse på en ishockey-kamp. I alt spillede de for 10.000 kroner for flere kuponer. Men da tankpasseren printede kuponerne ud, oplyste den ene, at han havde glemt pengene i bilen og at ville hente dem, så han kunne betale. Imens ventede hans kammerat i cafe-området.