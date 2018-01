Se billedserie Jesper Holdflod var i 10 år kommunikationsansvarlig i Allerød Kommune. Nu er han valgt ind i byrådet og skal stå i spidsen for Sundheds-, Velfærds- og Beskæftigelsesudvalget. Foto: Allan Nørregaard

Nytårsønsker: Karatemester og byrådsmedelm

Allerød - 10. januar 2018 kl. 06:18 Af Anne-Mette Rasmussen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Da Jesper Holdflod i 2016 holdt nytår med nogle venner, fremsatte de traditionen tro nytårsforsætter for hinanden.

- Jeg havde to. Det ene var, at jeg skulle have det sorte bælte i karate i 2017. Det andet var, at jeg gerne ville vælges til byrådet, og heldigvis lykkedes begge dele, siger Jesper Holdflod, der i første forsøg strøg direkte ind i byrådet, da han stillede op ved kommunalvalget i november.

Næstflest socialdemokratiske stemmer fik han. Og udover en plads i en af designerstolene omkring byrådets mødebord rakte det også til posten som formand for Sundheds-, Velfærds- og Beskæftigelsesudvalget.

Det flotte valg glæder han sig naturligvis over.

- Det var rart, for man eksponerer sig jo. Det er lidt grænseoverskridende at stille sig frem som person og ringe på folks døre for at bede dem om at stemme på en. Det er noget, man lige skal lære. Men det har været rigtig positivt, Jeg har ikke fået en eneste negativ kommentar med på vejen, så der er ikke noget afskrækkende ved det, når man først er i gang, siger han.

Men en ting er den indledende fase som offentlig person, noget andet er den fase, der venter, nu hvor det konkrete politiske arbejde begynder.

- Det er jo et udvalg, hvor rigtig mange har en holdning til, hvad man skal lave, og der er mange følelser på spil. Nogle vil blive utilfredse med det, man beslutter. Når vi når dertil, bliver det nok en ny grænse, der skal overskrides og en ny rolle, jeg skal se mig selv i, siger Jesper Holdflod.

Overordnet er hans håb for arbejdet i det nye byråd, at det ikke bliver så enkeltsagsbaseret, som det har været, men i højere grad bliver baseret på at have en fælles forståelse og stå bag et fælles projekt.

- Jeg synes, der tegner sig en god stemning og en god vilje til at ville rykke på det, så det er meget positivt. Der er en fælles forståelse af, hvad vi vil arbejde for, og der er et ønske om at have et bedre samarbejde, så jeg fornemmer, at vi har et godt udgangspunkt, siger han.

