Nyt værksted skal øge børns læselyst

Som en del af et projekt, der skal bringe læselysten tilbage, får SFO Lillevang nu et læseværksted.

Siden årsskiftet har børnebibliotekarer fra Allerød Biblioteker og pædagoger fra SFO Lillevang arbejdet på et projekt, der skal vække læselysten hos SFO-børn. Projektet hedder »LæS FOr sjov«, og skydes i gang tirsdag den 29. september, når borgmester Karsten Längerich (V) indvier SFO Lillevangs helt nye læseværksted.

Værkstedet er blevet indrettet i et tidligere klasselokale, hvor alle borde og hårde stole nu er væk og erstattet af bløde tæpper, puder, sækkestole og tipier. På væggene er der hylder med de hundredvis af bøger, de er købt ind til værkstedet. Det skal danne rammen forskellige læseaktiviteter for sfo'ens børn i dette skoleår.

Værkstedet kommer til at holde åbent hver mandag, tirsdag og torsdag og byder blandt andet på højtlæsning, præsentation af bøger, quizzer og 4D-læsning, hvor børnene får lov at se, lytte, føle, dufte og smage på historierne. Derudover kan eleverne også hyggelæse alene eller sammen med vennerne.

- Med dette tætte samarbejde med SFO Lillevang har vi fået en unik mulighed for at gøre de nye, gode bøger tilgængelige for børnene på en helt ny måde og sætte særligt fokus på fritidslæsningen og formidling på børnenes hjemmebane. Læselyst er kernen i alt, hvad vi foretager os på Allerød Biblioteker, og vi glæder os utroligt meget til at komme i gang med det her projekt, siger hun.