Nyt teaterstykke på Mungo Park høster fem og seks stjerner

Spejlmanden er et teaterstykke, som spilles i Mungo Park i Lillerød. Stykket havde premiere 2. oktober, og der har kun lydt gode anmeldelser siden.

Teaterstykkets instruktør og dramatiker, Viktor Tjerneld, har, med denne forestilling, formået at skabe en spændingsfyldt true crime-story om den virkelige stjernejournalist Claas Relotius, der i 2018 trak sig ud af Der Spiegel og journalistikkens verden i det hele taget, da han blev opdaget i at have opfundet historier til sine artikler. Forestillingen bygger på en journalistisk skandale fra Tyskland.