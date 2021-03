Nyt samarbejde skal forbedre vilkårene for Allerøds veteraner

"Det er vigtigt at sige, at langt de fleste af veteranerne er velfungerende, men der er nogle, der har det hårdt," sagde borgmesteren under mødet med forsvaret, inden aftalen blev skrevet under på Allerød Rådhus.

"Der er i dag for mange veteraner, der står alene, efter de udskrives fra psykiatrisk afdeling. Vi vil gerne have et tættere samarbejde mellem psykiatrien, Veterancentret og kommunerne. Vi kan hente veteranerne, når de bliver udskrevet, kører i Netto med dem og sørge for, at deres køleskab bliver fyldt op, og tage forbi næste dag for at tjekke om de er okay," sagde obersten.