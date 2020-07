Se billedserie Rasmus Gade Midtiby er uddannet miljøplanlægger og arbejder med fokus på genbrug og genanvendelse af byggematerialer. Fra et nedrivningsprojekt ved Rigshospitalet er det blandt andet lykkedes at genanvende granitblokke. Foto: Niras Foto: Hans Lendorf

Nyt liv til gamle byggematerialer

Allerød - 08. juli 2020 kl. 06:22 Af Anne-Mette Rasmussen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Ved Rigshospitalet i København skal flere ældre bygninger rives ned for at give plads til det nye børnehospital. Men materialerne fra de gamle bygninger skal ikke gå til spilde.

Miljøplanlægger Rasmus Gade Midtiby arbejder for, at det meste kan genanvendes, uden at det mister sin værdi.

- I den perfekte verden har vi ressourcetætte systemer, hvor affald er noget, der hører fortiden til, siger han.

Det er to år siden, Rasmus Gade Midtiby blev færdiguddannet som miljøplanlægger fra RUC. Siden da har han været ansat hos ingeniørvirksomheden Niras i Allerød og arbejdet med netop at genbruge og genanvende materialer.

Ved nedrivningsprojektet på Rigshospitalet, hvor han ressourcekortlægger byggematerialer, der har potentiale til at blive brugt igen. På den måde kan materialerne få en ny funktion i stedet for at ryge til deponi, forbrænding eller såkaldt downcycling.

- Ofte, når man bygger nyt, skal noget eksisterende rives ned. Derfor er det oplagt at se på, hvad der kan genbruges, så man undgår et unødigt spild af ressourcer. Jo flere materialer, der bibeholder sin funktion i form af enten direkte genbrug eller genanvendelse, jo færre kostbare råmaterialer skal vi hive op af jorden, siger Rasmus Gade Midtiby.

- Når man for eksempel knuser en tagsten for at bruge den til noget andet, mister stenen sin oprindelige funktion, og al den energi og økonomi, der er lagt i materialet, går tabt. Den er blevet downcyclet til et knust materiale, som formentlig aldrig bliver til et materiale af merværdi igen

I forbindelse med kortlægningen af de gamle bygninger ved Rigshospitalet er det allerede lykkedes at genbruge granitblokke fra trappeopgange og facader samt bjælker og lægter til nye konstruktionsformål.

Potentialet for genbrug og genanvendelse er med andre ord enormt, også selvom nogle materialer er sværere at håndtere end andre.

- Mursten, vinduer og gamle døre er lette at genbruge, mens gasbeton og tagsten typisk ikke er særlig eftertragtede. Der findes ikke noget marked for gasbeton endnu, og markedet for tagsten er først ved at tage form. Som det også ofte er med byggematerialer, er de mest eftertragtede dem, der har en vis patina og historisk værdi, siger Rasmus Gade Midtiby.