Det nye tandlægehus skal ligge i Nettos gamle lokaler. Foto: Martin Stokkebro Moestrup

Send til din ven. X Artiklen: Nyt liv til Allerød Torv: Ny lejer fundet til den gamle Netto Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Nyt liv til Allerød Torv: Ny lejer fundet til den gamle Netto

Allerød - 29. september 2021 kl. 09:51 Af Martin Stokkebro Moestrup Kontakt redaktionen

Fra omkring næste forår vil der komme markant mere liv på Allerød Torv, når tandlægen.dk Allerød Klinikhuset flytter ind i en splinterny og større praksis i lokalerne, der tidligere husede en Netto og en grønthandler. Tandlægehuset er et resultat af fusionen af Thomas Harnungs Klinik og Klinikhuset, der skete for cirka et års tid siden. I dag ligger tandlægen.dk Allerød Klinikhuset på to adresser: M.D. Madsensvej 8 og 9. Flytningen samler klinikken og giver den mere plads. "Vi har simpelthen pladsmangel og åbner en større klinik med plads til flere faciliteter, vi ikke har plads til i vores eksisterende lejemål. Derudover får vi også plads til flere behandlingsrum og dermed plads til at tage imod flere patienter," siger tandlæge og klinikansvarlig Jens Pilemand.

Vil også gennemrenovere parkeringskælder Det er Innovator, der er en ejendomsprojektudviklingsvirksomhed, der fra midten af oktober overtager hele den østlige del af Allerød Torv i form af den gamle Netto og den gamle grønthandler, Café Iso og HL Modes lokaler samt den tilhørende parkeringskælder. Det er Innovator, der er en ejendomsprojektudviklingsvirksomhed, der fra midten af oktober overtager hele den østlige del af Allerød Torv i form af den gamle Netto og den gamle grønthandler, Café Iso og HL Modes lokaler samt den tilhørende parkeringskælder.

Café Iso og HL Mode forbliver i deres lokaler, mens tandlægen.dk Allerød Klinikhuset altså har indgået en lejekontrakt med Innovator på Netto- og grønthandler-lokalerne.

Etableringen af den nye tandlægeklinik starter i midten af oktober, og et bud på, hvornår den står færdig, er april/maj næste år. Projektet med at skabe liv i området har været noget tid undervejs. Allerød Nyt skrev således allerede i sommeren 2020 om Innovators planer for Allerød Torv.

"Vi er lykkelige over at komme i gang med tandlægerne, og ser frem til at få liv på Allerød Torv igen. Med tandlægerne bliver det et nyt og meget bedre hjørne af bymidten," siger Peter Søgaard, udviklingsdirektør for Innovator, der også har været med til at lave den del af "Øen" på M.D. Madsensvej/Allerød Stationsvej, der i dag huser apotek, Netto og lejligheder.

Peter Søgaard fortæller endvidere, at de også planlægger en gennemrenovering af parkeringskælderen under området. Det kommer dog ikke til at starte samtidig med, at man laver tandlægeklinik.

"Det er lidt den glemte parkeringskælder. Den skal renoveres, så den bliver et rart sted at komme, men vi ved endnu ikke, hvornår vi går i gang," siger han.