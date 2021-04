Nyt liv på M.D. Madsensvej: Gågadens outlet gemmer på gamle minder

"Vi har fået indleveret så mange flotte ting over de seneste 20-30 år, som vi synes, er for fine til at smelte om. Jeg havde nogle af dem med og solgte dem på et marked for nogle år siden med stor succes. Det gentager vi nu," siger Karin Hermansen, der som en lille sidehistorie stadig husker, at hun som 12-årig synes, det var vældig pinligt at skulle ud og samle aviser og flasker med sin far og de andre spildopmagere.