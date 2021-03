Testcentret kommer til at ligger i Centerhallen i Lillerød, hvor der i denne uge er et såkaldt mobilt testcenter. Foto: Martin Stokkebro Moestrup

Nyt kviktest-center åbner i Allerød

Samtidig fortæller Copenhagen Medical A/S, at de nye kortere podepinde er ankommet til landet og at de så snart som muligt vil blive distribueret, således at man fra den 8. marts begynder at rulle brugen af de nye kortere og mere skånsomme podepinde ud.