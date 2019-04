På-Vej er et godt eksempel på, hvordan vores stærke fællesskaber og engagerede frivillige går sammen med de kompetente kræfter, vi har i kommunen, og gør en forskel for de borgere, der i perioder kan have det svært, siger borgmester Karsten Längerich (V). Foto: Allan Nørregaard

Nyt initiativ hjælper borgere på vej

Den 1. april skød Allerød Kommune et tilbud i gang til borgere med behov for støtte til problemstillinger i hverdagen. Tilbuddet hedder »På-Vej« og har til formål at hjælpe borgere, der for eksempel føler sig isolerede, har problemer med at styre økonomien eller føler sig psykisk sårbare.

- Udtrykket På-Vej betyder, at man som borger har taget et skridt i den rigtige retning. Vi kan alle komme til at opleve, at vejen frem er blokeret eller svær at finde. Det her tilbud er til for at hjælpe folk tilbage i en aktiv og positiv proces, siger formand for Sundheds-, Velfærd- og Beskæftigelsesudvalget Jesper Holdflod Pallesen (S) om tilbuddet.