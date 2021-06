I april var det dansktopsangeren Richard Ragnvald, der spredte glæde med koncerter på kommunens plejehjem. Fra efteråret skal unge 15-17-årige hygge om beboerne og styrke det sociale. Foto: Jan F. Stephan

Nyt fritidsjob: Unge skal sprede hygge på kommunens plejehjem

Allerød Kommune er klar til at ansætte en række unge mennesker på kommunens plejehjem. Der skal de være med til at styrke de sociale aktiviteter.

Allerød - 11. juni 2021 kl. 06:50 Af Anne-Mette Rasmussen Kontakt redaktionen

Idéen har været på tegnebrættet længe, men på grund af corona har det ikke været muligt at sætte den i søen før nu: Allerød Kommune vil ansætte et par håndfulde unge mennesker under 18 år på kommunens plejehjem. Der skal de være med til at skabe mere liv og hygge om beboerne.

- Jeg har virkelig glædet mig til, at vi kunne sætte det her i værk. For det her bliver jo ekstra ressourcer, som kan være med til at sætte lidt mere kolorit på hverdagen med nogle af de ting, der ofte glider ud, hvis personalet har travlt. For eksempel en snak over en kop kaffe, en gåtur eller et spil kort, siger formand for Sundheds-, Velfærds- og Beskæftigelsesudvalget Jesper Holdflod Pallesen (S), som fortæller, at der er to formål med projektet.

- Der er helt klart et dobbeltformål, fordi vi får nogle unge til at skabe mere hygge og liv på plejecentrene, samtidig med at vi håber, det kan være med til at skabe interesse for faget blandt de unge, så flere får lyst til at uddanne sig indenfor det. Man kan have mange fordomme om at arbejde på et plejehjem, når man ikke kommer der, og det er nok nemmere at forholde sig til at sidde bag kasseapparatet i et supermarked. Men hvis man har nogle kammerater, som kan fortælle, at det faktisk er sjovt, får man måske også selv lyst til at prøve, siger han.

Kursusforløb Kommunen har sat 150.000 kroner om året af til den nye ordning, der foreløbig kører som et pilotprojekt. Der skal ansættes mellem otte og 12 unge, som bliver ansat en FOA-overenskomst. De unge kan arbejde op til 12 timer om ugen og får tilknyttet en mentor.

Ansøgerne skal gennemføre et seks uger langt forløb på Allerød Ungdomsskole, inden de kan komme i aktion på plejehjemmene. Der vil de få en introduktion til det at arbejde på et plejehjem og få gode råd til at omgås beboerne. Forløbet skal også bruges til at afstemme forventningerne i forhold til arbejdet, så det kan blive en god oplevelse hele vejen rundt.

Social indsats - De unge skal være med til at støtte op om især den sociale indsats på plejehjemmene, og de må ikke lave sygeplejefaglige opgaver. Vi vil gerne slå to fluer med et smæk ved at få nogle unge til at skabe mere liv på plejehjemmene og samtidig skabe interesse for at uddanne sig indenfor det område. Derfor er det vigtigt, at de får en god oplevelse med det, siger udvalgsformanden.

Snart vil der komme jobopslag i omløb. Og de første 15-17-årige vil dukke op på kommunens plejehjem sidst på året efter at have gennemført kursusforløbet i løbet af efteråret. Det er sundhedsfagligt personale fra Allerød Plejecenter, der står for undervisningen.

- Jeg håber virkelig, det er noget, vi får nogle gode erfaringer med. Det er tiltrængt med en ny måde at gøre tingene på, og vi tror, at vi kan skabe nogle rigtig gode jobs på denne måde, siger Jesper Holdflod Pallesen.