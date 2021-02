Nogenlunde sådan her kommer Mungo Park til at se ud, når udbygningen af teateret er færdig i slutningen af 2022. Foto: Arkitektfirmaet Christensen & Co.

Nyt byggeri forsinket fra begyndelsen

Allerød - 03. februar 2021 kl. 06:37 Af Anne-Mette Rasmussen Kontakt redaktionen

Det er netop blevet offentliggjort, at det bliver entreprenørselskabet Adserballe & Knudsen A/S, der skal stå for byggeriet af Mungo Parks nye teatersal.

Stort set samtidig er Kultur- og Idrætsudvalget blevet orienteret om, at færdiggørelsen af byggeriet bliver forsinket med tre måneder. Det betyder, at teatersalen først forventes at kunne tages i brug omkring november/december 2022 og ikke sidst på sommeren samme år som planlagt.

At man kender til forsinkelsen allerede nu, skyldes at flere af budgiverne i forbindelse med udbudsprocessen oplyste, at det på grund af leveringsproblemer med betonelementer ikke vil være muligt at overholde den udmeldte tidsplan. Den er derfor forlænget med tre måneder.

Det er som nævnt Adserballe & Knudsen, der kommer til at stå med hovedansvaret, når byggeriet af Mungo Parks længe ventede, nye teatersal går i gang i løbet af foråret. At byggeriet nu står lige foran at kunne gå i gang, skaber glæde hele vejen rundt.

- Det er meget glædeligt, at byggeriet af en ny teatersal nu kommer i gang. Helt i tråd med byrådets vision er vi nået til denne milepæl i et godt samarbejde, hvor vi selvfølgelig også er taknemmelige for den støtte, byggeriet har fået af to fonde. En ny teatersal til vores velfungerende egnsteater skaber livet i bymidten, i kommunen og ja faktisk i hele teaterets opland i Hovedstaden, siger borgmester Karsten Längerich (V).

Tilbygningen er finansieret af Allerød Kommune med 22,5 millioner kroner og har derudover fået støtte fra A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal samt Aage og Johanne Louis-Hansens Fond. De to fonde har bidraget med henholdsvis 15 og seks millioner kroner.

Kultur- og Idrætsudvalgets formand Merete Them Kjølholm (R) synes, det er fantastisk, at det efter rigtig mange års arbejde med projektet nu er kommet dertil, at teateret får en ny sal.

- De har længe haft for snævre rammer, og nu skabes muligheden for at udvide rammerne med en ny, flot teatersal. Mungo Park er rigtig vigtig for kulturlivet i Allerød, og teatret er således også en hjørnesten i udviklingen af Kulturtorvet i bymidten, siger hun.

- Jeg er overbevist om, at det kommer til at betyde rigtig meget i mange år fremover for vores altid trofaste publikum, for byen Allerød, for teaterbranchen og ikke mindst for alle på Mungo Park, at vi nu får en topmoderne sal til at huse alle de historier, vi har på hjerte, siger hun.

Rådgiverteamet omkring byggeprojektet består af Arkitektfirmaet Christensen & Co., Oluf Jørgensen A/S Rådgivende Ingeniørfirma samt Gade & Mortensen Akustik A/S.