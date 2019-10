Konservative, Socialdemokratiet og Enhedslisten offentliggjorde sent torsdag eftermiddag, at de tre partier, der tilsammen har 11 mandater i byrådet, har indgået et budgetforlig udenom borgmesteren. På billedet er det fra venstre Rasmus Keis Neerbek (Enhedslisten), Lars Bacher (K), Lars Juel Sørensen (Enhedslisten), Jesper Holdflod Pallesen (S), Jørgen Johansen (K) og Miki Dam Larsen (S). Privatfoto

Nyt budgetflertal udenom borgmesteren

Allerød - 24. oktober 2019
Af Anne-Mette Rasmussen

Konservative, Socialdemokratiet og Enhedslisten offentliggjorde sent torsdag eftermiddag et nyt budgetforlig udenom borgmester Karsten Längerich (V). Med deres mandater har de tre partier i alt 11 stemmer bag deres forlig og dermed akkurat flertal. Det er i modsætning til borgmesteren, der kun har kunnet mønstre opbakning fra i alt 10 byrådsmedlemmer til sit budgetforslag.

I en pressemeddelelse, som de tre partier har udsendt, skriver de, at årets budgetproces i Allerød Kommune fra begyndelsen blev præget af, at et flertal i byrådet forlod forhandlingerne tidligt i processen.

»Hverken Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti eller Socialdemokratiet oplevede, at deres ønsker blev imødekommet i forhandlingerne«, skriver de.

Den oplevelse har altså efterfølgende fået de tre partier til at finde sammen om et nyt budgetforlig med flertal bag. Forliget har fokus på velfærd, fællesskaber og grøn omstilling.

»Kort fortalt er de tre partier enige om at hæve boligejernes grundskyld med en promille for at kunne reducere besparelserne på velfærd til kommunens ældste borgere, at øge bevillingerne til kommunens frivillige og foreninger samt at gennemføre grønne investeringer i miljø, klima og byudvikling«, skriver de tre partier i pressemeddelelsen.

I budgetforliget lyder det blandt andet:

»Udgangspunktet for dette budgetforlig er, at vi beder de brede skuldre i kommunen bære en lidt større vægt samtidig med, at vi målrettet styrker de fællesskaber, som er unikke i vores kommune, fastholder vores velfærd og sætter handling bag den grønne omstilling«.

Videre står der:

»Da Allerød Kommune, ligesom landets øvrige kommuner, er underlagt en stram statslig styring og den årlige kommuneaftale mellem KL og regeringen, er der i realiteten kun yderst begrænsede handlemuligheder for at øge bevillingerne til velfærd via øget skattebetaling. I dette forlig udnytter vi disse handlemuligheder maksimalt for at kunne »levere« den kommunale velfærd og udvikling, som det er vores overbevisning, at borgerne ønsker.

Vores afsæt er, at vi tror på, at vores stærke borgere er villige til at betale lidt mere til fællesskabet, når alternativet er at fortsætte ad den kendte vej med besparelser, serviceforringelser og yderst begrænsede investeringer i den grønne omstilling.

Vi tror på, at vi ved at investere i fællesskabet og velfærden skaber en endnu stærkere kommune, hvor flere borgere knytter bånd, hjælpes ad og trives sammen. Og vi tror på, at det giver tryghed når kernevelfærden er finansieret«.