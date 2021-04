Sebastian Aagaard-Williams er ansat som ny skuespiller på Mungo Park. Han begynder den 1. juni. Foto: Mungo Park

Nyt ansigt på de skrå brædder

Allerød - 19. april 2021 kl. 03:58 Af Anne-Mette Rasmussen

Et nyt navn er på vej på plakaterne til Mungo Parks forestillinger. Det er skuespilleren Sebastian Aagaard-Williams, der bliver nyt medlem af Mungo Parks faste ensemble fra juni.

Han kommer til teatret i Allerød fra fire succesfulde år som medlem af ensemblet på Aalborg Teater, hvor han har medvirket i alt fra »Forbrydelse og straf« til »Pinocchio«. Sebastian Aagaard-Williams har været på Aalborg Teater, siden han blev færdig på Teaterskolen i 2017.

- Jeg er sindssygt glad og beæret over at få lov til at spille på Mungo Park. Jeg har selv set rigtig meget på teateret, før jeg flyttede til Aalborg, og jeg har altid drømt om at få chancen for at spille der. Jeg synes, Mungo Park er et teater, som har noget på hjerte, og som hele tiden søger at udvikle og forny sig. Og så elsker jeg virkelig stemningen i huset, og det liv der også altid er i foyeren før og efter forestillingerne, siger den 32-årige skuespiller og tilføjer:

- Det glæder jeg mig til at blive en fast del af. Jeg glæder mig også til at møde alle de mennesker, der er med til at gøre teateret så unik, og så er jeg spændt på at lære Allerød endnu bedre at kende. Jeg er selv fra Farum, så jeg kender allerede en smule til området, siger Sebastian.

Anna Malzer, der er direktør på Mungo Park, glæder sig også til samarbejdet, som hun er et stort potentiale i.

- Sebastian har gang på gang brilleret på Aalborg Teaters store scene de sidste fire år. Derfor er det en stor gave for os at kunne få Sebastian med på holdet her i Allerød. Han er tydeligvis en stærk og alsidig skuespiller med særlig sans for det fysiske teater og det musikalske, siger hun.

Sebastian Aagaard-Williams glæder sig ikke mindst til at prøve kræfter med det nyskrevne materiale, som Mungo Park arbejder med. Det er en helt anden kunstnerisk proces end de store klassikere og familieforestillingerne, som han har medvirket i på den store scene på Aalborg Teater.

- Derfor bliver det med lige dele solid erfaring og nysgerrighed, at Sebastian træder ind i Mungo-ensemblet, og det tror jeg bliver spændende for både os og ham, siger Anna Malzer.

Det med at stå på en scene har altid ligget naturligt for Sebastian. Han har danset, siden han var fem-seks år, og nogle vil måske huske og måske endda genkende ham fra drengegruppen B-boys fra begyndelsen af 00'erne.

B-boys blev i 2003 nummer tre ved MGP med sangen »Vi gi'r den op«.

Sebastian Aagaard-Williams blev for alvor landskendt senere samme år, da han spillede Jesus i julekalenderen »Jesus og Josefine«.