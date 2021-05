Matas ønsker at placere sit nye centrallager i Vassingerød her på Tofteengen 6. Foto: Martin Stokkebro Moestrup

Nyt Matas-lager tættere på

Allerød - 01. maj 2021 kl. 07:11 Af Martin Stokkebro Moestrup Medlemmerne af økonomiudvalget i Allerød Kommune stemte på deres seneste møde for at sætte arbejdet i gang med at u

Det er Matas, der har hovedkvarter i Lillerød, der har købt Tofteengen 6 og ønsker at bygge et nyt centrallager på adressen. Derfor har virksomheden anmodet om en ny lokalplan, der dels tillader, at man kan bygge højere, end de ti meter, den nuværende lokalplan tillader, dels at man sløjfer de begrænsninger af en kommende bygnings rumfang, som den nuværende lokalplan indeholder.

Matas ønsker, at der kan bygges 15 meter i højden for at få plads til den moderne lagerteknologi, som man ønsker at gøre brug af. Det fortalte virksomhedens logistikdirektør Brian Gøbel Poulsen i sidste uge til Allerød Nyt.

Arbejdet med den nye lokalplan sættes nu i gang, hvorefter den skal endeligt godkendes politisk.