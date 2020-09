Nye tilladelser på vej i Farremosen

Der er tilladelse på vej til, at Hillerød Ejendomsselskab A/S kan bygge et lastbilværksted, en vaskehal og en administrationsbygning på Bøgeholm Allé 4, som er en del af det nye område for tung industri, Farremosen. Det fik Teknik-, Erhvervs-, Plan og Miljøudvalget oplyst på sit udvalgsmøde tirsdag.

Foruden de tre byggetilladelser kan Hillerød Ejendomsselskab A/S forvente, at der er en tilladelse til terrænregulering til lastbilværksted, vaskehal og administrationsbygning på vej. Derudover får selskabet også tilslutningstilladelse samt udledningstilladelse til de tre byggerier på adresse.

At der er tale om myndighedsafgørelser inden for forskellige lovgivningsområder betyder, at afgørelserne skal træffes inden for de kriterier, der er fastsat i den givne lovgivning. Kommunen er derfor ofte forpligtet til at meddele tilladelser, hvis ansøgeren opfylder de krav, der er i loven.