Der skal være flere muligheder for at opholde sig i bymidtens byrum fremover. Det er en af tankerne med den nye lokalplan for Lillerøds bymidte. Den er netop blevet vedtaget i byrådet. Foto: Allan Nørregaard

Nye tider på vej i bymidten

Den betyder blandt andet, at der på en del af Allerød Stationsvej kan bygges i op til seks etager, at fire bygninger i bymidten får status som bevaringsværdige, at der skal være et kig igennem byen til de omliggende skove, samt at bymidten skal være mere grøn.