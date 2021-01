Nye tal: 10. flest smittede i landet

- Efter en lang periode, hvor smitten blev holdt ude af vores plejecentre, kan vi nu se, at smitten også har fået fat der. Lige nu er det Engholm Plejecenter, der er hårdt ramt. Det betyder, at der er et stort pres på opgaveløsningen lige nu. Vi flytter dels medarbejdere fra andre plejecentre, og så har vi fortsat ansatte fra andre fagområder til at hjælpe til med de lettere opgaver. Vi har et meget tæt samarbejde med Styrelsen for Patientsikkerhed om håndteringen, og jeg håber, at vi snart ser et fald i antallet af smittede, siger borgmesteren om den udvikling.