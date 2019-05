Billedskolen blev flyttet ud af Fru Lunds Villa ved årsskiftet, hvilket forstyrrede undervisningen. Var det rimeligt?, spørger Peter Stauning blandt andet byrådet om. Foto: Allan Nørregaard

Nye spørgsmål om Fru Lunds Villa

Allerød - 22. maj 2019

Billedskolen flyttede i nytåret fra sine lokaler i Fru Lunds Villa til lokaler på Allerød Musikskole lige ved siden af. Men var det rimeligt, at flytningen af Billedskolen skulle ske så hurtigt og lige midt i undervisningsåret? Det er et af de spørgsmål som Peter Stauning, der har engageret sig i kampen for at bevare Billedskolen i Fru Lunds Villa, har stillet til Allerød Byråd forud for torsdagens byrådsmøde.

»Mener borgmester og byråd, at beslutningen var i overensstemmelse med omsorgen for undervisningsaktiviteter udtrykt i den nyligt vedtagne vision for fremtidens Allerød?«, lyder det opfølgende fra Peter Stauning.

Han oplyser som baggrund, at udflytningen medførte betydelige gener for undervisningen i Musikskolens hovedbygning. Blandt andet måtte undervisning aflyses i mere end fem uger i januar og februar måned.

»Fru Lunds villa har siden udflytningen stået tom uden varme og uden tilsyn, og der har ikke været arbejder i eller udenfor bygningen, som kunne have forhindret fortsættelse af billedskole-aktiviteter i villaen indtil nu«, skriver han og tilføjer:

»Det skal også nævnes som baggrund for spørgsmålet, at der ved byrådsmødet den 22. november 2018 forelå et tilbud fra en borgergruppe om dækning af driftsudgifter for Billedskolen i Fru Lunds Villa i op til tre år, så kommunen uden omkostninger kunne arbejde på at finde en god langsigtet løsning uden hovsa-beslutninger«.

Peter Staunings andet spørgsmål til byrådet handler om, hvorvidt der er foretaget en retvisende vurdering af, hvad det vil koste at reparere og vedligeholde den historiske villa de kommende år.

»Mener borgmester og byråd, at udgiftsoverslaget i forvaltningens notat fra 29. maj, gentaget 26. oktober 2018 og 10. januar 2019, og som har været et væsentligt grundlag for beslutninger i udvalg og byråd, udgør en rimelig og retvisende vurdering af nødvendige reparations- og vedligeholdelsesudgifter for Fru Lunds Villa?«, lyder spørgsmålet.

Endelig vil han vide, om byrådet mener, det er rimeligt at lade forsvarets Beredskabstjeneste betale for flytningen af et sireneanlæg på grunden.

»Mener borgmester og byråd, at det er en rimelig disposition at lade Forsvarets Beredskabstjeneste (det vil sige skatteyderne) afholde alle udgifter (anslået af forvaltningen til 350.000 kroner) ved flytning af alarmsirene-anlægget væk fra den tinglyste placering på grunden ved Fru Lunds Villa for at gøre klar til salg af villaen? Kan borgmester og byråd begrunde, hvorfor sådanne udgifter ikke skal indregnes i salgsprisen, så det reelt er den private køber og ikke offentlige kasser, der skal bære omkostningerne ved at etablere salget?«, spørges der.

Til Frederiksborg Amts Avis siger Peter Stauning, at hans engagement er »båret dels af indignation over bystyrets arrogante og hensynsløse behandling af Allerød Musik- og Kulturskole og dels af vrede over den herskende usunde forvaltningskultur i kommunen«.