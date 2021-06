Nye Borgerlige gik på gaden i Allerød

"Det var fantastisk med så mange, der tog positivt imod vores budskab. Det er vigtigt op til det kommende kommunalvalg, hvor vi går til valg på, at politikerne er til for danskerne - ikke omvendt. Vi mener, at der er brug for flere bindende folkeafstemninger om lokalt vigtige sager, og at der sættes en stopper for milliarddyre integrationsprojekter, da integration er et personligt ansvar - ikke en offentlig opgave", udtaler Mette Thiesen, der fortsætter: