Bettina Hauge (S) forlader byrådet før tid for i stedet at flytte tættere på sit nyfødte barnebarn. Foto: Kim Rasmussen

Nybagt mormor siger farvel til byrådet

Så kort kan Bettina Hauge sige det, når hun skal fortælle om baggrunden for, hvorfor hun den 1. januar træder ud af byrådet, sælger sit hus i Allerød og i stedet flytter ind i en andelslejlighed i Valby sammen med sin mand. Kærligheden, der får Bettina Hauge og hendes mand til at rive teltpælene op, er til deres børn og ikke mindst deres nyfødte barnebarn.

Byrådsmedlem Bettina Hauge (S) træder 1. januar ud af byrådet, fordi hun flytter ud af Allerød og til Valby, hvor hun skal bo to etager over sit nyfødte barnebarn.

