Nu samler morgensvømmerne igen underskrifter ind mod fjernelsen af Anette Nørregaard Christiansens relief i Blovstrød Svømmehal. Foto: Jan F. Stephan

Send til din ven. X Artiklen: Ny underskriftindsamling mod at fjerne kunstværk Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Ny underskriftindsamling mod at fjerne kunstværk

Relieffet i Blovstrød Svømmehal skal bevares, mener morgensvømmere, der fredag eftermiddag går på gaden med en underskriftindsamling

Allerød - 01. oktober 2021 kl. 13:12 Af Martin Stokkebro Moestrup Kontakt redaktionen

I foråret gik en gruppe morgensvømmere i Blovstrød Svømmehal sammen om at sige nej til, at man fjerner Anette Nørregaard Christiansens 25 år gamle relief "Høj sol", der hænger på hallens ene endevæg.

Dengang samlede Gitte Søgaard underskrifter ind blandt hendes med-morgensvømmere før et møde med kommunen, hvor de gav deres mening til kende. Nu gør hun det igen, men med et bredere sigte: nu kan alle skrive under.

Torsdag aften lancerede de en online-underskriftindsamling på Skrivunder.net og fredag eftermiddag, vil hun fra klokken 17 være at finde sammen med en anden morgensvømmer, Luna Panduro, på M.D. Madsensvej i Lillerød, hvor de under butikkernes aftenåbent-arrangement vil samle underskrifter ind.

"Man flytter ikke kunst" "Vi gør det i håb om at provokere politikerne til, at det ikke skal fjernes. Man flytter ikke kunst, og vi er rigtig, rigtig mange, der gerne vil have det bevaret. Det hører hjemme der, hvor det nu en gang er bygget og lavet til, men vi ved godt, at vi synger på sidste vers," siger Gitte Søgaard.

Med det sidste henviser hun til, at sagen skal på kultur- og idrætsudvalgets dagsorden her i oktober. Udvalget besluttede egentlig allerede i april at sige ja til Sigma Swim Allerøds ønske om at udskifte relieffet med et stort fotostat af en mandlig butterflysvømmer.

Håber det bliver for dyrt Beslutningen blev dog truffet med de forbehold, at der dels kan findes en "alternativ placering", dels at der kan ske en "forsvarlig nedtagning og genetablering af kunstværket". Centerhallen eller Allerød Tennisklub er bragt i spil i forhold til den første del, men den anden del kan blive en udfordring, hvis det viser sig meget dyrt at flytte værket. Kommunen er i gang med at indhente tilbud på opgaven.

"Vi krydser fingre for, at det bliver så dyrt, at de ikke fjerner det. Jeg tror, det er vores eneste håb," siger Gitte Søgaard.

Underskriftindsamlingen gik online torsdag aften. Fredag formiddag, da Allerød Nyt talte med Gitte Søgaard, havde 15 personer skrevet under.