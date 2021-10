Episoden med den otteårige pige fandt sted mandag eftermiddag på hjørnet af Tokkekøbvej og Bakkevej, få hundrede meter fra rundkørslen ved Banevang/Tokkekøbvej, som man ser på billedet. Arkivfoto: Lars Skov Foto: Lars_Skov

Send til din ven. X Artiklen: Ny ubehagelig episode: Tilbød 8-årig penge for at gå med ham Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Ny ubehagelig episode: Tilbød 8-årig penge for at gå med ham

Allerød - 12. oktober 2021 kl. 10:38 Af Martin Stokkebro Moestrup Kontakt redaktionen

Mandag eftermiddag klokken 14.40 kom en otte-årig pige cyklende på hjørnet af Bakkevej og Tokkekøbvej i Lillerød, få hundrede meter fra Allerød Station.

Her blev hun antastet af en mand, der tilbød hende penge for at gå med ham, fremgår det af døgnrapporten fra Nordsjællands Politi.

Angiveligt sagde manden til pigen, at han kendte hendes far og tilbød hende 100 kroner for at gå med hende. Det fremgår i hvert fald af et opslag i Facebook-gruppen "Sikker i Allerød Kommune," der har pigens forældre som afsendere.

Pigen afviste straks mandens tilbud, hvorefter han tog fat i hendes arm. Det lykkes hende dog at slippe fri og cykle væk. Episoden blev anmeldt klokken 16.36, hvorefter politiet sendte patruljer med hunde til stedet for at undersøge forholdet nærmere, "men det var ikke muligt at udfinde nogen, som kunne sættes i forbindelse med hændelsen," står der i døgnrapporten.

Døgnrapporten beskriver manden således: dansk af udseende, 17-18 år, 160-165 cm, almindelig af bygning, lys i huden og med kort lyst hår. Iført T-shirt, cowboybukser og sneakers. Medbragte rygsæk og jakke. Talte dansk.

Flere episoder Episoden kommer i kølvandet på et par andre ubehagelige episoder i Lillerød, der har involveret børn. Natten til søndag blev en 15-årig pige overfaldet på Ejners Sti, ligeledes tæt på Allerød Station. Pigen slap dog væk fra manden.

Onsdag aften blev en 10-årig dreng, der cyklede på Kvædevej i det nordlige Lillerød overrasket af en maskeret mand, der hoppede ud foran ham og fulgte efter ham. Drengen slap væk på cyklen.

Allerød Nyt har været i kontakt med Nordsjællands Politi, der oplyser, at man arbejder på sagen, men ellers ikke kan sige mere om hændelsen med den otte-årige pige, eller om der er en sammenhæng med de øvrige episoder.