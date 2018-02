Lasse Bo Handberg skal nu ud at søge supplerende finansiering til Mungo Parks nye teatersal. Foto: Allan Nørregaard

Ny teatersal dyrere end ventet

Allerød - 26. februar 2018 kl. 14:27 Af Anne-Mette Rasmussen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Allerøds lokale teater har længe set frem til en spritny teatersal, som skulle stå klar i slutningen af 2019. Men de tilbud, der er kommet ind i forbindelse med projektets licitation, har været dyrere end de 22,5 millioner kroner, som Allerød Byråd har bevilget.

Det betyder, at salen ikke kan opføres inden for den givne bevilling. Derfor aflyses licitationen, og der arbejdes videre med projektet ved at undersøge, om teatersalen kan realiseres gennem ekstern finansiering, blandt andet i form af fondsmidler, skriver Allerød Kommune i en pressemeddelelse.

Arbejdet med at søge fondsmidler til at supplere bevillingen går teateret i gang med nu.

- Mungo Park har længe haft et stort behov for udvidede rammer. Publikum strømmer til teatret, og med større kapacitet kan vi tage imod endnu flere. Når vi samtidig kan omdanne den eksisterende sal til prøvesal og etablere flere arbejdspladser, får vi bedre arbejdsvilkår for vores dygtige medarbejdere. Allerød Kommunes investering i en ny sal får enorm betydning for teatrets udvikling. Det er kærkomment og nødvendigt, og vi er meget glade og taknemmelige for kommunens engagement, siger teaterdirektør på Mungo Park Lasse Bo Handberg.

- Teatersalen har bred politisk opbakning, og byrådet er meget optaget af at få nye og gode rammer for vores fantastiske lokale teater. Hele byrådet vil fortsat arbejde for, at teatret kommer i mål med projektet ved at understøtte Mungo Parks realisering af dette, siger borgmester Karsten Längerich i den forbindelse.