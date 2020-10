Send til din ven. X Artiklen: Ny strategi på børne- og ungeområdet vedtaget Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Ny strategi på børne- og ungeområdet vedtaget

Allerød Byråd har vedtaget ny strategi for børn og unge

Allerød Kommune har fået en ny strategi på børne- og ungeområdet. Dette blev en kendsgerning på byrådets møde 6. oktober. I den forbindelse udtaler formanden for Børne- og Skoleudvalget Nikolaj Rachdi Bührmann:

"Allerød Kommune har igennem de senere år arbejdet ud fra en klar og tydelig ramme på børne- og ungeområdet. Vi skal være en mere inkluderende børne- og ungekommune, vi skal udvikle vores læringsmiljøer, og vi skal altid tage afsæt i det, børnene kan frem for dét, som de ikke kan. Alle børn og unge har ret til et godt børneliv, og det glæder mig, at den udviklingsretning nu er manifisteret i den nye strategi. Det har hele tiden været et erklæret mål, at børnene og de unge kommer til at mærke den nye strategi i praksis, og det er jeg helt overbevist om, at de kommer til".

Været i høring

Strategien har været i høring blandt områdets interessenter, og udvalgsformanden sender i den forbindelse en tak for alle de afgivne høringssvar:

"Jeg er rigtig glad for de mange høringssvar og den måde, som man har arbejdet med strategien på i vores bestyrelser. Det lover godt for fremtiden. Der er generelt stor opbakningen til strategiens indsatser," siger altså udvalgsformanden.

I strategien samles alle de forskellige rammer og styringsvilkår, som kommune har i ét dokument. Det vil sige, at man nu kun skal lede ét sted for at få et samlet overblik. Derudover indeholder strategien temaer og beslutninger om de fysiske rammer, den indholdsmæssige udviklingsretning og rekruttering og fastholdelse. Strategien glæder også næstformanden for Børne- og Skoleudvalget Lars Bacher:

"Strategien er et rigtig godt afsæt for den videre udvikling af børne- og ungeområdet. Jeg glæder mig over, at den udviklingsretning, vi har set igennem de senere år, fortsætter og bliver suppleret af nye initiativer. Det glæder mig eksempelvis, at vi som et nyt indsatsområde også skal lave en særlig indsats for særligt begavede børn. Det eneste, der ærgrer mig, er, at vi på grund af Covid-19 ikke har kunne mødes fysisk med områdets interessenter for at drøfte strategien".

I det hele taget er medlemmerne af Børne- og Skoleudvalget godt tilfredse med den nye strategi:

"Det har været helt afgørende, at vi har sat en ramme om den videre fysiske udvikling af vores skoler og dagtilbud. Nu er der med strategien i første omgang udvalgt fire særlige projekter, som vi skal arbejde med i den kommende periode. Det handler om udvidelsen af Blovstrød Skole, et nyt Lillerød Børnehus, et nyt Firkløveret Børnehus samt udviklingen af de fysiske rammer på Kratbjergskolen, afdeling Engholm," udtaler Lone Hansen fra Børne- og Skoleudvalget.

De to socialdemokratiske medlemmer af udvalget Bettina Hauge og Kasper Ljung Pedersen er blandt andet glade for de nye initiativer på familieområdet:

"Vi har set en god udvikling på familieområdet i de senere år, hvor vi nu ser en langt større grad af tidlige indsatser frem for de senere og langt mere indgribende indsatser. Den udvikling fortsætter for vores mest udsatte familier med en række nye initiativer", siger de lokalpolitikere.

Hele strategien kan læses på kommunens hjemmeside . Jk