Ny strategi for ældre er sat i søen

Allerød Kommune har skabt en ny strategi for den ældre del af befolkningen i kommunen

Ældre Så er der sat en ny kurs for ældre i Allerød Kommune. Sundhed-, Velfærd- og Beskæftigelsesudvalg i Allerød Kommune har gennem en periode arbejdet på at skabe en ny og samlet strategi for fremtidens ældreområde. Målet er, at den skal bringe Allerød godt og sikkert frem mod 2030 og sikre et aktivt og værdigt ældreliv i kommunen.

Strategien er inddelt i tre hovedtemaer; den demografiske udvikling og de fysiske rammer, den indholdsmæssige udviklingsretning og rekruttering og fastholdelse. Udvalgsformand Jesper Holdflod Pallesen glæder sig over, at et enigt udvalg har indstillet en ny og samlet strategi og siger:

"For første gang har kommunen nu en strategi, som sætter en tydelig retning for drift og udvikling af ældreområdet. Dermed har hele organisationen fået en stabil ramme at arbejde inden for de kommende år, og det er vigtigt, når store udfordringer står tæt i kø. For mig har det derudover været afgørende, at strategien er blevet til i tæt samspil med mine kolleger i udvalget og i god dialog med Seniorrådet. Jeg vil derfor gerne takke alle, der har bidraget."

Vækker glæde

Strategien vækker også glæde hos de øvrige medlemmer af udvalget, som bakker op om dens indhold. De to Venstre-medlemmer af udvalget Erling Petersen og Olav B. Christensen udtaler:

"Der er allerede sket en stor stigning i antallet af ældre i Allerød, og vi kigger ind i en fremtid, hvor der kommer dobbelt så mange ældre som i dag. Det skal vi være klar til, og det indgåede budgetforlig sammenholdt med strategien sætter en klar og tydelig retning. Vi har lige åbnet et nyt demensplejecenter, vi planlægger endnu et nyt plejecenter i 2026 og faktisk med endnu et i 2030. Samtidig får vi gjort noget ved genoptræningen i bymidten, og vi kommer også til at sætte retning for en udvidelse af vores hjemmepleje. Det er store ting, og det er rigtig godt, at vi nu i udvalget er enige om udviklingsretningen."

De Konservatives Jørgen Johansen glæder sig særligt over den udviklingsretning, strategien står for:

"Jeg glæder mig særligt over, at der er fastsat nogle meget konkrete målsætninger for fremtidens rehabilitering, værdigheden i plejen og omsorgen for vores ældre medborgere. Eksempelvis skal vi arbejde endnu mere for, at vores ældre er herre i eget liv længst muligt. Vi skal også videreudvikle på værdigheden i plejen og omsorgen, og så skal vi blive bedre til at fortælle de gode historier om alt det fantastiske, der sker på vores ældre- og sundhedsområde."

Kvalificeret arbejdskraft

En markant udfordring på området - lokalt og nationalt - er at fastholde og tiltrække kvalificeret arbejdskraft. Det har SF's medlem af udvalget Anders Damm-Frydensberg lagt stor vægt på:

"Vi har grundlæggende en stor udfordring i Danmark, som også gør sig gældende i Allerød. Det handler om at kunne fastholde alle vores dygtige medarbejdere og tiltrække kvalificeret arbejdskraft udefra. Med strategien sætter vi rammen om kompetenceudvikling, introprogrammer for nye medarbejdere, større fleksibilitet i arbejdets tilrettelæggelse og attraktive uddannelsesmiljøer. Vi er langt fra i mål, men vi er godt på vej med den nye strategi".

Arbejdet med at videreudvikle på strategien fortsætter, og udvalget har valgt tre temaer, der skal arbejdes med i det kommende år; tillid til faglighed og selvledelse, frivillighed og pårørende- borgerinddragelse.

Strategien skal endelig besluttes til byrådets kommende møde den 19. november.