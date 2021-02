Ny, stor daginstitution indviet

Blovstrød har fået en ny institution. Bøgelunden åbnede mandag dørene op for 62 børn, der på sigt bliver til mange flere

Dermed var det også et endegyldigt farvel til institutionen Klatretræet på Græsmarken, der ellers var nedlagt, da man i 2018 genåbnede den som følge af et akut behov for vuggestue- og børnehavepladser til de mange nye børn, der var kommet til Blovstrød, særligt grundet udvidelsen af byen med den nye bebyggelse på "den anden side" af Kongevejen.