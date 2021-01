Ny sprogstrategi på Allerød Gymnasium

Sprogcoaching er en særlig metode, hvor eleverne løbende coaches i at opstille individuelle mål i sprogfagene og i at blive mere bevidste om egne styrker, motivation og midler til at nå målene. Eleverne coaches enkeltvis, og metoden giver blandt andet muligheder for at reflektere over forskellige læringsstrategier og for at differentiere undervisningen.