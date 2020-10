Ny specialist hos Niras

Navne Søren Zebitz Nielsen er ansat som Senior Geospatial Consultant i Niras. Han er uddannet Cand.scient. i geografi og geoinformatik fra Københavns Universitet. Han kommer senest fra et job i CN3, hvor han har arbejdet med GIS, CAD og BIM data integration samt digitale tvillinger som konsulent på opgaver for Metroselskabet og Sund og Bælt A/S.