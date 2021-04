Ny sæson for petanque begynder i april

Om tirsdagen spilles med fast makker, og det forventes, at man kender reglerne. Om onsdagen kan alle være med, også selvom man aldrig tidligere har spillet petanque, og det vil de første gange være muligt at låne petanquekugler.

På grund af faren for corona-smitte vil spillereglerne blive tilpasset de forholdsregler, der skal overholdes - herunder højst 50 deltagere pr. hold, to meters afstand til andre personer både under spillet samt i pauser. Alle medlemmer af Ældre Sagen er velkomne, og foreningen glæder sig til at gense medlemmer fra sidste år samt nye medlemmer.

Er du i tvivl om petanque er noget for dig, er du velkommen til et par prøvetimer. Der er ingen tilmelding, man kan bare møde op. Sæsonen varer indtil 6. oktober.