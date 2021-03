Merete Them Kjølholm (R), formand for kultur- og idrætsudvalget. Foto: Allan Nørregaard

Ny pulje til kultur, idræt og fritid

Allerød - 01. marts 2021 kl. 11:32 Kontakt redaktionen

Så er der penge på vej til kulturen. I Allerød Kommunes budget for 2021-24 er der afsat 0,6 millioner kroner til projekter inden for kultur, idræt og det selvorganiserede fritidsliv. Alle foreninger, privatpersoner og andre interesserede kan nu søge de midler, der er afsat i 2021 på 150.000 kroner til nye og spændende fritidsfaciliteter.

"Det glæder mig, at vi ved hjælp af denne pulje kan reagere lidt hurtigere, når der er nogen, der får en god idé, der kan understøtte de mange dejlige fællesskaber, vi har i kommunen," siger Merete Them Kjølholm, der er formand for Kultur- og Idrætsudvalget og fortsætter:

"Vi er heldige i Allerød, at vi har nogle rigtig gode rammer for kultur, idræt og fritid, men vi kan altid blive bedre til at afprøve nye måder at være sammen på. Corona har om noget vist, hvor vigtigt det er at dele oplevelser og samvær med andre. Jeg håber, at mange vil byde ind med ansøgninger, så vi kan komme hurtigt i gang med at få projekter ud over rampen".

Idéen med puljen er at give mulighed for at nytænke fritidslivets eksisterende rammer samt etablere nye mindre tiltag i for eksempel kommunens fantastiske natur. Med puljen kan sådanne idéer realiseres hurtigere. Selvom puljen er mindre, er formanden overbevist om, at der kan skabes nye rum til oplevelser. Som udgangspunkt er det alle aktiviteter under Kultur- og Idrætsudvalgets område, der kan opnå støtte til etablering af faciliteter.

Læs mere på www.aktivalleroed.dk om rammerne for ansøgningen. Der er ansøgningsfrist den 27. marts 2021, og udvalget behandler ansøgningerne på deres møde i maj og indstiller til Økonomiudvalg og byråd, hvilke projekter, der ønskes støttet.

