Ny præst kommer til byen

"Jeg glæder mig helt enormt meget til at blive fast præst i sognene, og vi glæder os til at blive en del af lokalsamfundet som familie, Mette, ungerne og jeg. Det er en god nyhed midt i corona-julekaos og nedlukning for anden gang i år. Jeg glæder mig til at se alle jeres ansigter på kirkebænkene igen, når det er forsvarligt at mødes, så vi sammen kan fejre ikke kun, at julen heldigvis kommer igen til næste år, men også at menighedsrådet har valgt at beholde mig i mange år fremover," fortæller sognepræst Christina Seersholm.