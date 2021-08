Høringsfristen for den nye politik for kultur- idræt og fritid er 2. september. Arkivfoto: Allan Nørregaard

Ny politik for kultur, idræt og fritid i høring

Kom med dit input til den nye politik for kultur, idræt og fritid senest 2. september

Allerød - 23. august 2021

Kultur- og idrætsudvalget i Allerød Kommune har sendt en ny politik for kultur, idræt og fritid i offentlig høring frem til 2. september i år. I den nye politik er der fokus på temaerne: fællesskab og bredde, innovation, læring og dannelse, rum for aktiviteter, kultur, idræt og fritid på tværs, talenter på vej og det gode liv - hele livet, skriver kommunen i en pressemeddelelse. Om politikken siger formanden for kultur- og idrætsudvalget Merete Them Kjølholm:

"Jeg kan på hele udvalgets vegne sige, at vi er rigtig glade for nu at kunne sende en ny politik i høring, der understøtter en samlet stabil udvikling af hele området. Politikken skal bidrage til, at Allerød også i fremtiden har et rigt og blomstrende kultur-, idræts- og fritidsliv ved at sætte en retning, som alle aktører kan pejle sig op imod."

Stor inddragelsesproces Som led i udarbejdelsen af politikken har der i skyggen af covid-19 og i lyset af nye involveringsmetoder været gennemført en større proces med flere dialogmøder med brugere fra områderne, interviews, spørgeskemaundersøgelser samt dialog på forskellige sociale medier i Allerød. Resultaterne fra denne proces har bidraget til at sætte retning for politikken og dens temaer.

"Politikken er udarbejdet med afsæt i en omfattende inddragelsesproces med involvering af borgerne i Allerød Kommune og de øvrige aktører på området. Hele udvalget vil gerne takke alle, der har taget sig tid til at bidrage til politikken. Det giver os et langt bedre grundlag for at udarbejde en politik, hvor borgerne kan se sig selv og ikke mindst være med til at sætte retning", slutter Merete Them Kjølholm.

På www.alleroed.dk kan du læse politikken og indsende høringssvar frem til 2. september 2021.

