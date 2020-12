Fem handicapparkeringspladser blev lukket ned, da M.D. Madsensvej blev lukket for al bilkørsel. Nu etableres der endnu en plads nær gågaden. Foto: Allan Nørregaard

Ny parkeringsplads til handicappede på vej

Allerød - 11. december 2020 kl. 09:06 Af Martin Stokkebro Moestrup Kontakt redaktionen

Lukningen af M.D. Madsensvej for al bilkørsel har ført en del kritik med sig på grund af den betydning, beslutningen har for bymidtens tilgængelighed for handicappede.

Handicaprådet i Allerød Kommune støtter beslutningen, der har ført til to nyoprettede handicapparkeringspladser ved Bog & Idé. Torsdag holdt rådet mødet, og da Allerød Nyt efterfølgende fanger formand Finn Petersen, fortæller han, at der kommer endnu en parkeringsplads for handicappede nær gågaden.

"Der etableres hurtigst muligt en handicapplads yderligere på parkeringsarealet ved Danske Bank", siger han.

Derudover er handicaprådet og kommunens tekniske forvaltning blevet enige om, at starter et informationsarbejde omkring de handicapparkeringspladser, der er i bymidten, ifølge Finn Petersen.

"Jeg har den seneste uge haft et par samtaler med nogle borgere, der slet ikke er bekendt med, at der faktisk er mange pladser," siger han.

Han fortæller endvidere, at det fremover vil blive muligt for vognmænd, der kører flextrafik, at sætte svagtgående borgere af på en af de to pladser ved Bog & Idé.

Han understreger, at rådet vil holde øje med, hvordan den nye situation kommer til at fungere i praksis.

"Eksempelvis har vi fået henvendelser fra borgere, der fortæller, at varevogne parkere på handicappladserne for at læsse varer af. Det skal vi i dialog med handelsstandsforeningen om, og om nødvendigt skal forvaltningen også i dialog med ordensmagten i form af politiet, der jo i forvejen skal sørge for, at der ikke kører biler på M.D. Madsensvej, siger Finn Petersen.