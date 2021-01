Ny mulighed: Pædagoger kviktestes

Her blev de gjort opmærksom på, at det er en ekstra privat testkapacitet til rådighed i form af mobile testenheder, som de kan gøre brug af, og det er den, der nu rulles ud, så medarbejderne kan blive testet.

"Vi er klar til at gå i gang næste uge, så det afhænger bare af leverandøren. Men indtil i går (onsdag, red.) var meldingen, at der ikke var testkapacitet nok, i dag siger de: bare bestil, så jeg tænker, at der nu er 98 kommuner, der går ud og bestiller, og det ved jeg ikke, om kan spille ind", siger Karsten Längerich.

Staten har indgået en aftale med private leverandører af kviktest og står dermed for betalingen af testene, og justitsminister Nick Hækkerup opfordrede onsdag, dagen inden mødet med borgmestrene, i en pressemeddelelse kommunerne til at gøre brug af den ekstra testkapacitet.

"Test er et altafgørende redskab til at få knækket smittekæderne. Jeg vil derfor gerne komme med en kraftig opfordring til kommunerne om at gøre brug af den løsning og hurtigst muligt at få de mobile testenheder ud," lød det fra Nick Hækkerup.